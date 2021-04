Coronavirus: après le Bénin, Jodel Dossou testé négatif en France

De retour dans son club de Clermont après sa mésaventure en Sierra Leone, Jodel Dossou a été testé au coronaviurs, ce vendredi. Et le résultat est revenu négatif comme c’est déjà le cas au Bénin, jeudi.

Les ligues 1 et 2 françaises reprennent ce weekend avec de gros enjeux pour nos internationaux ainsi que leurs clubs respectifs. Dans la course pour la montée, Cédric Hountondji et Jodel Dossou affronteront le Chamois Niortais demain après leur défaite face au Nancy FC lors de la précédente journée.

Arrivés jeudi soir en France à bord d’un vol spécial affrété par l’Etat béninois, les deux Écureuils ont été soumis au test PCR. Et les résultats sont revenus négatifs comme c’est déjà le cas au Bénin, jeudi.

Des résultats qui accréditent largement la thèse d’une tentative de supercherie de la Sierra Leone, accusée d’avoir faussé les tests…lors de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022. Une rencontre finalement reportée à juin prochain.