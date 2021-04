Centrafrique: le mouvement armé les 3R annonce la mort de son leader Sidiki Abbas

Dans un communiqué de presse, le mouvement armé les 3R a annoncé ce vendredi 02 avril, la mort de son leader Sidiki Abbas.

Selon les 3R, le décès de Sidiki Abbas est survenu le 25 mars 2021 au centre de santé de Kamba-Kota, suite aux blessures graves subit le 16 Novembre 2020 à Bossembélé. Le Mouvement 3R est l’un des principaux groupes armés, signataire de l’accord de paix de Bangui et membre de la CPC qui a pour coordonnateur François Bozizé.

Le groupe 3R pour « Retour, Réclamation et Réhabilitation » est un groupe rebelle centrafricain créé fin de 2015 initialement pour assurer la protection de la communauté peule contre les attaques des anti-balaka. 3R est présent dans les préfectures de Nana-Mambéré, Ouham-Pendé (sous-préfectures de Bocaranga et de Koui) et Mambéré-Kadéï, dans le nord-ouest du pays.

Le groupe 3R a attaqué au moins treize villages dans la sous-préfecture de Koui entre novembre 2015 et novembre 2016. En novembre 2015, ils ont notamment attaqué Boumari.