CAN 2022: la délégation béninoise de retour à Cotonou, les 5 « contaminés » testés négatifs (Photo)

De retour au pays ce mercredi, après le calvaire de Freetown, les Écureuils ont Effectué le traditionnel test de Covid a l’aéroport de Cotonou. Et tous ont été testés négatifs, y compris les 5 joueurs déclarés positifs en Sierra Leone.

En Sierra Leone depuis lundi pour le match face aux Leones Stars dans le cadre de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, une rencontre finalement reportée, les Ecureuils du Bénin sont rentrés ce mercredi au bercail. La délégation conduite par le ministre des sports Oswald Homeky a foulé, dans la soirée, le tarmac de l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou.

Après les formalités d’usage, l’ensemble du groupe a été soumis aux tests Covid conformément aux mesures sanitaires en vigueur dans le pays. Une RDT (test de dépistage rapide) a été soumise à la délégation. Et le résultat est revenu négatif pour le groupe. Les 5 Ecureuils (Allagbé, Dossou, Roche, Mounié Adénon) déclarés positifs à Freetown ont également été testés négatifs. Des tests négatifs que les concernés ont tous exhibés sur les réseaux sociaux.

Ces derniers ont promis de communiquer ce jeudi le résultat des tests PCR qu’ils ont également effectués. En attendant, ces premiers résultats accréditent largement la thèse d’une tentative de supercherie de la Sierra Leone, accusée d’avoir faussé les tests…

Le Bénin à un point de la qualification

Alors que a Confédération africaine de football (CAF) a annoncé un peu plutôt dans la journée qu’elle reporte la rencontre à juin prochain, l’instance africaine a précisé qu’elle a diligenté une commission d’enquête afin de faire toute la lumière sur cet imbroglio qui n’honore pas le foot africain.

Pour rappel, le Bénin avec 7 points au compteur dans le groupe L, sera qualifié s’il ne perd pas ou bien s’il s’incline avec un but d’écart et en marquant au moins une fois (cela permettrait en effet aux Écureuils de devancer leurs adversaires, battus 1-0 à l’aller, au bilan des confrontations directes). Dans le cas contraire, les Leone Stars disputeront leur première CAN depuis 1996.