CAF: la date du tirage au sort de la CAN 2022 dévoilée

Dans un communiqué publié mercredi sur son site officiel, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la date du tirage au sort de la CAN 2022. Celle-ci aura lieu le 25 juin 2021 au Caire en Egypte.

Après les phases éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022 qui se sont achevées mercredi (sauf le match Sierra Leone vs Bénin reporté en juin prochain), place désormais à la phase finale de la compétition. A cet effet, la CAF a dévoilé la date du tirage au sort des phases de groupe du tournoi. Celle-ci aura lieu le 25 juin 2021 au Caire en Egypte. Pour rappel, la CAN 2021 reporté à 2022 se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun.

Voici les vingt-trois nations qualifiées:

1) Cameroun (20e participation) (pays-hôte)

2) Côte d’Ivoire (24e participation)

3) Sénégal (16e participation)

4) Mali (12e participation)

5) Burkina Faso (12e participation)

6) Guinée (13e participation)

7) Algérie (19e participation)

8) Gabon (8e participation)

9) Tunisie (20e participation)

10) Gambie (1ère participation)

11) Comores (1ère participation)

12) Ghana (23e participation)

13) Nigeria (19e participation)

14) Maroc (18e participation)

15) Egypte (25e participation)

16) Guinée Equatoriale (3e participation)

17) Zimbabwe (5e participation)

18) Soudan (9e participation)

19) Malawi (3e participation)

20) Ethiopie (11e participation)

21) Mauritanie (2e participation)

22) Guinée-Bissau (3e participation)

23) Cap-Vert (4e participation)