Bénin: les internationaux évoluant en France de retour dans leurs clubs (vidéo)

De retour à Cotonou mercredi soir après leur mésaventure en Sierra Leone, les internationaux béninois évoluant en France ont regagné ce jeudi leurs clubs respectifs à bord d’un vol privé.

De retour au pays, après le calvaire de Freetown dans le cadre du match contre la Sierra Leone en 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, les internationaux béninois ont regagné ce jeudi leurs clubs respectifs. Si Jacques Bessan et Rodrigue Kossi sont toujours en quarantaine à Cotonou, Allagbé, Dossou, Mounié, Adénon et Roche se sont envolés pour la France (Paris) via un vol affrété par l’Etat béninois.

Une fois dans leurs clubs respectifs, les joueurs seront à nouveau soumis au test PCR en France. Ceci tiendra lieu d’une contre-expertise utile aux conclusions de la Confédération Africaine de Football (CAF) dans le différend entre la Sierra-Léone et le Bénin, mettant en doute la fiabilité des tests Covid-19 réalisés à Freetown sur des joueurs de l’équipe béninoise.