Bénin: lancement des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale

Les travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale ont été officiellement lancés ce jeudi 1er avril 2021. La cérémonie a été conduite par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou.

D’un coût global estimé à vingt-sept (27) milliards de FCFA, le nouveau siège de l’Assemblée sera libéré dans trente (30) mois. Le compte à rebours est lancé depuis ce matin par le lancement des travaux, présidé par Louis Vlavonou.

Au nom du chef de l’État, j’ai procédé à la remise du site (9 ha environ) à l’entreprise CSCEC en charge de la réalisation de l’ouvrage dont le budget est estimé à vingt-sept (27) milliards de FCFA pour une durée d’exécution de trente (30) mois. Louis Vlavonou, président de l’Assemblée

Ce nouveau siège, qui abritera les locaux de l’Assemblée nationale, sera construit sur un autre domaine situé entre le Stade Charles de Gaulle et le Lycée Béhanzin. La maquette du siège a été présentée aux députés en novembre 2020 par le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Tonato.

Que retenir de la présentation de la maquette ?

Selon la présentation de José Tonato, le siège dispose d’un bâtiment principal. On y retrouve une partie de l’administration au niveau du rez-de-chaussée et de l’esplanade. « En dehors du bâtiment principal, nous avons la questure et les services annexes, la garde, etc. », avait-il expliqué.

Toujours au niveau du rez-de-chaussée, seront érigés la salle de l’hémicycle, six salles de conférences et un restaurant cafétéria. « Nous avons également la direction de la questure, la documentation, l’infirmerie et le parking couvert », a précisé le ministre.

« Sur la toiture-terrasse, nous avons une vue panoramique et des locaux techniques. » José Tonato

Au niveau de l’esplanade, deuxième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, on retrouve le jardin des députés et le parc public. Le 1er étage abrite le bureau du président de l’Assemblée nationale et des différents responsables parlementaires. Les bureaux seront installés au deuxième étage et le secrétariat général administratif au troisième étage.