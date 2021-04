Bénin – Déploiement de militaires dans certaines communes: Alain Orounla justifie et rassure

A quelques jours de la tenue de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021, le pouvoir de la rupture renforce la sécurité dans certaines communes par le déploiement de contingents militaires.

Face à l’inquiétude que suscite la présence des forces armées dans certaines localités du pays, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orounla, justifie cette présence et rassure.

En effet, à la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée le mercredi 31 Mars 2021 dans la Commune de Lokossa, le porte-parole du duo Patrice Talon – Mariam Talata zimé estime que ce sont des mesures préventives pour faire face à d’éventuels troubles.

» Nous sécurisons nos frontières et des localités dans lesquelles il y a déjà eu quelques troubles et où nous avons des soupçons que des troubles pourront se produire« , a avancé le ministre de la communication et de la poste.

Selon lui, les événements de 2019 constituent une leçon d’anticipation que le gouvernement a assimilée. « Il y a quelques semaines, vous avez appris l’information de l’agression de notre compatriote Ganiou Soglo », a laissé entendre Alain Orounla pour faire toucher du doigt, le risque d’insécurité qui menace tout le monde.

Face à ces risques, poursuit-il, il est du devoir et de la responsabilité du gouvernement de prévenir plutôt que d’avoir, non pas à guérir mais à déplorer des pertes en vies humaines, des atteintes à l’intégrité physique des citoyens, ou tout simplement des troubles à l’ordre public.

Le porte-voix du duo Talon-Talata évoque également des menaces qui auraient été proférées par des acteurs politiques qui ont un agenda de déstabilisation du pays. L’autorité ministérielle conclut son développement en affirmant que la présence de ces unités de sécurité devrait normalement rassurer et non inquiéter.