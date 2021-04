Après le Barça, les représentants de Haaland au Real Madrid pour discuter de son transfert

Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts de football, Fabrizio Romano, le père et l’agent d’Erling Haaland sont à Madrid ce jeudi pour discuter de l’avenir du joueur norvégien avec les dirigeants du Real Madrid.

Si le départ d’Erling Haaland de Dortmund est de plus en plus probable, les représentants de l’attaquant norvégien étudient déjà les pistes possibles pour le futur de leur joueur. Ce jeudi matin, le quotidien catalan Sport a annoncé que Mino Raiola et le père de l’avant-centre des BVB étaient à Barcelone pour parler avec le président du Barça d’un éventuel transfert du Norvégien,

Et cet après-midi, on apprend que le clan Haaland viennent d’atterrir à Madrid. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le père du joueur et son agent, Mino Raiola, ont rendez-vous avec les dirigeants du Real pour parler d’un éventuel transfert du Norvégien. Le journaliste de Sky Sport Italy précise que le clan de l’attaquant de Dortmund va discuter avec cinq « top clubs » avant de prendre la décision finale.

Pas moins de 180 millions d’euros pour Haaland

Avec 33 buts en en 31 matchs, toutes compétitions confondues, Erling Haaland ne va certainement pas rester très longtemps à Dortmund. Son départ du club allemand est plus que probable aux yeux des dirigeants du BVB qui auraient déjà fixé le montant de son transfert.

Selon ESPN, tout club qui souhaiterait s’attacher les services du jeune attaquant de 20 ans, devrait débourser pas moins de 180 millions d’euros. Un montant qui serait toutefois revu à la baisse à partir de l’été 2022. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Dortmund, Haaland disposerait d’une clause libératoire activable en juin 2022 et estimée à (seulement) 75 millions d’euros.