« Au bout d’un moment, ça fatigue », Kylian Mbappé en a marre des critiques

Juste après la victoire des Bleus en Bosnie-Herzegovine ce mercredi (1-0), Kylian Mbappé a exprimé sa lassitude face aux réactions que suscitent ses prestations en club et en équipe de France. Le champion du monde est notamment revenu sur les critiques à son égard.

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France a dû batailler pour trouver la faille et battre la Bosnie-Herzégovine sur la plus petite des marges (1-0), ce mercredi soir. Avec deux victoires et un nul, les Bleus restent en tête du groupe D des éliminatoires du Mondial 2022.

Après cette victoire française, Kylian Mbappé (22 ans) s’est exprimé au micro de RTL. Le champion du monde est notamment revenu sur les critiques à son égard.

🎙 Entretien avec 𝗞𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲́ ⤵️



💬 "Au bout d’un moment, ça fatigue (…) Bien sûr que ça joue. Une fois ma décision prise, je viendrai en parler."



L’attaquant, au centre de l’attention, évoque un contexte difficile à vivre, et parle de son avenir au PSG.



1/4 pic.twitter.com/o7TkuPAiZo — RTLFoot (@RTLFoot) April 1, 2021

« Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale, au bout d’un moment ça fatigue », a indiqué l’international français au micro de RTL juste après la rencontre.

Avant de poursuivre son analyse : « C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui reviennent ici seulement pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je le savais en signant en Paris ». Un petit message pour les consultants football qui enchaînent les critiques depuis quelques semaines sur le niveau de l’attaquant de l’équipe de France.

Depuis quelques semaines, quelques prestations en dents de scie le mettent sous le feu des critiques. L’ancien Monégasque a aussi bien pu se distinguer merveilleusement face à Barcelone (4-1) avec un triplé ou à Lyon (4-2) avec un doublé, comme se rater sur quelques rencontres importantes du PSG, comme la défaite face à Nantes (2-1). Ou les dernières rencontres des Bleus face à l’Ukraine, le Kazakhstan (penalty repoussé) et la Bosnie.