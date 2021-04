Attaques au Burkina Faso: 6 Volontaires pour la défense de la patrie tués au nord du pays

Au moins 6 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, ont été tués jeudi, dans une embuscade perpétrée par des hommes armés au nord du pays.

L’attaque a eu lieu à Dablo à 120 km au nord de la capitale, Ouagadougou. « Un groupe est tombé dans une embuscade ce jeudi soir dans la commune de Dablo, six éléments (civils) ont été tués et un autre a été blessé », a affirmé un des responsables des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des civils recrutés pour lutter contre les djihadistes.

Ce groupe effectuait une opération de « ratissage après la disparition d’un volontaire du village de Dou, lorsqu’il a été pris pour cible », a expliqué ce responsable. « Des opérations de ratissage ont été entreprises après l’accrochage », a indiqué une source sécuritaire citée par France 24, qui a confirmé la mort des six volontaires.

A plus d’une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la commune de Dablo fait face à une insécurité grandissante. En 2019, un prêtre et cinq membres de sa paroisse ont été froidement abattus par des hommes armés non identifiés dans cette commune.