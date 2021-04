Attaque terroriste au Mali: plusieurs militaires tués et blessés

Au moins, deux militaires des forces armées maliennes ont été tués et plusieurs autres blessés dans une attaque d’un poste avancé dans la région de Diafarabé dans le nord du pays, ont indiqué vendredi les FAMa dans un tweet.

« Le poste de sécurité des #FAMa de #Diafarabé a été la cible d’attaque des terroristes ce vendredi 02 avril 2021. Le bilan provisoire fait état de deux (02) morts et une 10 dizaine de blessés côté #FAMa », a indiqué le tweet de l’armée malienne. Diafarabé est une commune du Mali, dans le cercle de Ténenkou et la région de Mopti, au centre du pays.

Le Mali est en proie à de violents attaques terroristes depuis plusieurs années et les régions du centre et du nord sont presqu’incontrôlables par les autorités du pays. Même avec l’aide de l’armée française et des éléments des Nations Unies, les forces maliennes n’arrivent toujours pas à venir à bout des djihadistes qui semblent de plus en plus organisés et stratégiques.