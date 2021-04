Acquittement de Gbagbo et Blé Goudé, Guillaume Soro exprime sa joie

Guillaume Soro a exprimé sa joie après le verdict de la chambre d’appel de la CPI confirmant l’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé.

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé sont désormais libres et blanchis de toutes les accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité prétendument commis lors de la crise de 2010-2011 en Côte d’Ivoire. En appel, la décision de la chambre de première instance a été confirmée et les deux personnalités n’ont plus rien à craindre.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: Bédié ému de l’acquittement définitif de Gbagbo et Blé Goudé par la CPI

A l’instar de plusieurs personnalités et des populations ivoiriennes, l’ancien chef rebelle Guillaume Soro a indiqué être content de la décision de la CPI. « Je me réjouis de la décision de la Chambre d’appel de la Cour Pénale Internationale, confirmant, ce jour, l’acquittement de nos compatriotes Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé », a indiqué Soro dans un communiqué.

« Cette décision d’acquittement vient mettre un terme définitif à près d’une décennie de procédure. Plus aucune raison objective ne peut être opposée au retour dans leur pays de ces deux fils de la Côte d’Ivoire. Je souhaite de tous mes vœux, leur retour rapide et sécurisé dans leurs familles », a-t-il ajouté.