Tok Tok: la star Rochelle Hager tuée dans une chute d’arbre sur sa voiture

Rochelle Hager, la star de TikTok, est décédée à 31 ans, après qu’un arbre s’est abattu sur sa voiture.

Rochelle, 31 ans, connue des fans sous le nom d’utilisateur @roeurboat3, a été tuée après la chute d’un arbre sur le toit de sa voiture alors qu’elle traversait des vents atteignant 50 mph.

Dans un communiqué de presse obtenu par E! News, le chef de la police de Farmington, Kenneth Charles, a rapporté que des vents violents ont renversé la branche d’un pin sur le toit du Nissan Rogue, Rochelle au volant.

« Elle ne pouvait rien faire pour l’éviter », a ajouté Charles. Les autorités ont qualifié l’incident de « tragique et unique » et ont confirmé que Rochelle avait été tuée sur le coup.

La star de TikTok, Rochelle Hager, est décédée à l’âge de 31 ans à la suite d’un accident de conduite anormal

Rochelle avait accumulé 123000 abonnés sur TikTok et accumulé plus de 1,2 million de likes pour son contenu vidéo. Sa partenaire et compatriote star de TikTok, Brittanie Lynn, a rendu un hommage sincère après la confirmation de la nouvelle tragique.

«Je ne peux ni manger ni dormir», a écrit Brittanie. « Tout ce que je peux faire, c’est faire des vidéos et souhaiter que vous soyez ici avec moi #rip #myangel

Britannie Lynn a rendu hommage à son partenaire (Image: brittanielynnnn / TikTok)