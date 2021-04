Sierra Leone: l’enfer vécu par les Écureuils à Freetown

Le match entre la Sierra Leone et le Bénin, comptant pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, aura finalement lieu en juin prochain. La rencontre, initialement prévue mardi dernier, a été reportée à cause de la situation tendue qui a prévalu à Freetown.

A leur arrivée au stade, les Ecureuils ont contesté la validité de 5 tests positifs au Covid-19 frappant, comme par hasard, des cadres de leur effectif, et qui ont été annoncés au dernier moment. Un imbroglio qui a duré plusieurs heures d’horloge avec la délégation béninoise, obligée de se réfugier dans le bus qui transportait les siens. « Forcément, on a protesté, on n’a pas voulu descendre (du car) pour jouer le match. Il était hors de question qu’on joue sans ces joueurs-là, sachant que c’était des titulaires », a relaté Emmanuel Imorou à RMC Sport.

Restés bloqués dans le bus pendant plus de 5 heures, les joueurs et le staff étaient obligés de se soulager dans des bouteilles, soigneusement alignées sous les sièges. Des images abondamment relayées sur les réseaux sociaux montrent, en effet, les internationaux béninois se soulager à l’arrière du bus.

Après moult discussions entre les différentes parties et avec la Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA, les joueurs ont finalement regagné leur hôtel où les échanges se sont poursuivis. Aux dernières nouvelles, la délégation béninoise a quitté la Sierra Leone ce mercredi.

Le match reporté en juin 2021

Saisi par la CAF pour trancher cette affaire qui n’honore pas le football africain, le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) vient de décider de reporter la rencontre à la prochaine fenêtre internationale de la FIFA prévue en juin 2021.

Pour rappel, le Bénin avec 7 points au compteur dans le groupe L, sera qualifié s’il ne perd pas ou bien s’il s’incline avec un but d’écart et en marquant au moins une fois (cela permettrait en effet aux Écureuils de devancer leurs adversaires, battus 1-0 à l’aller, au bilan des confrontations directes). Dans le cas contraire, les Leone Stars disputeront leur première CAN depuis 1996.