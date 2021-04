« Quoi qu’il arrive, on va se qualifier », les assurances de Mickaël Poté aux Béninois

Le match entre la Sierra Leone et le Bénin, décisif pour la qualification à la CAN, ne s’est pas joué comme prévu ce 30 mars 2021 à Freetown. Dans une vidéo Facebook, Mickaël Poté, également testé positif au Covid-19, a ténu à rassurer ses compatriotes.

La sélection béninoise a appris tardivement que six de ses meilleurs joueurs ont été testés positifs au Covid. Selon les résultats des médecins Sierra-leonais, Saturnin Allagbé, Khaled Adenon, Steeve Mounié, Jodel Dossou, Poté Michael et Cedrick Hountondji, ont tous été testés positifs au Covid-19. Des résultats que la sélection béninoise réfute.

« Encore une fois, on a donné l’opportunité aux autres de montrer du doigt notre continent. On devrait jouer le match qui était prévu à 16h (heure locale). On s’est préparé comme d’habitude. On arrive et à 1h de temps du match, on apprend qu’on est 5 à 6 cas testé positifs au Coronavirus. Les conditions étaient qu’on doit être prévenu au moins 6 heures à l’avance. », a déclaré le footballeur international béninois qui assure que cette nouvelle a été comme une blague pour eux tous. Mais Mickaël Poté, un temps annoncé positif, ne serait finalement pas concerné.

Pour l’attaquant évoluant au Bandirmaspor en Turquie, les événements se sont enchaînés après cette annonce. Blocage dans le bus pendant plus de 5 heures de temps, impossibilité d’aller à l’hôtel, avec assez de péripéties. « J’essaie de vous le résumer, mais il s’est passé beaucoup de choses », a ajouté Mickaël Franck Poté. « On sait que ça fait mal. Mais, ça fait partie malheureusement des choses de la vie. On est un peu dépassé, mais on garde le moral, on reste fort, on reste soudé. C’est ça qui est notre force sur le terrain et en dehors. Et quoi qu’il arrive, on va se qualifier. », a conclut l’attaquant béninois.

Après des débats houleux entre dirigeants sierra-léonais et béninois, les Écureuils ont décidé de partir. Le sort de cette rencontre décisive pour la CAN 2021 est désormais entre les mains de la Confédération africaine de football. La CAF peut reporter au mois de juin cette ultime rencontre des éliminatoires de la CAN 2021, en marge des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Elle peut aussi sanctionner le Bénin et/ou la Sierra Leone, dans ce dossier épineux.