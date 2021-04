Mario Lemina: « Les journalistes sportifs du Gabon n’ont rien dans la tête »

Critiqué après la débâcle du Gabon face à l’Angola (2-0), le 29 mars en 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, Mario Lemina a violemment attaqué la presse sportive de son pays. Sur Instagram, le milieu de terrain a lancé «vous n’avez rien dans la tête» aux médias locaux.

Mario Lemina a visiblement mis à dos la presse sportive gabonaise. Le milieu de terrain, sans doute agacé par les commentaires des journalistes après la défaite des Panthères face à l’Angola (0-2) en 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, lundi, a poussé un grand coup de gueule en s’en prenant frontalement aux hommes des médias.

«Voilà pourquoi on ne veut pas faire les trucs avec les gens. Après vous vous étonnez pourquoi on ne veut pas parler avec vous. À cause de vous-là», a lancé le joueur dans une vidéo sur sa story Instagram. En fait, la sortie musclée de l’ancien de la Juventus est orientée vers deux journalistes de Gabon 1ère, Charles Ogoula et George Alexis Bada.

Les deux journalistes sportifs animaient l’émission de debrief du revers de l’équipe gabonaise à Luanda. Dans leur analyse, les hommes des médias ont critiqué la piètre performance des poulains de Patrice Neveu, totalement dominés par les Palancas Negras. Ce qui n’a visiblement pas plu à l’international gabonais.

«Au lieu d’encourager les gens qui ne jouent pas tout le temps en équipe nationale, vous êtes là pour les enfoncer. Vous n’avez rien dans la tête», a ajouté Mario Lemina. Une sortie qui a provoqué un véritable séisme au sein de la corporation, notamment dans le milieu sportif. Se sentant offensés et humiliés par la sortie du milieu de terrain, beaucoup de journalistes sportifs ont promis de mener la vie dure au joueur.