Mali: une femme suisse enlevée par les terroristes, retrouvée morte

Une ressortissante suisse enlevée par les terroristes au Mali, il y a plusieurs années, a été retrouvée morte, rapportent les médias.

Beatrice Stöckli avait été prise en otage au Mali en 2016 par le groupe djihadiste Jama’at Nusrat Al-Islam wa’l-Muslimin (JNIM). En octobre de l’année dernière, le ministère suisse des Affaires étrangères a annoncé qu’elle avait été tuée par ses ravisseurs. Cependant, aucune information fiable n’a confirmé ce meurtre et le corps de l’otage n’avait pas été retrouvé jusqu’à présent.

Selon les informations rapportées par les médias, les restes de Stöckli ont finalement été retrouvés et l’identité a été confirmée par des tests ADN effectués, a indiqué le gouvernement suisse dans un communiqué mercredi. «Malheureusement, nous avons maintenant des preuves définitives que la femme qui a été prise en otage est morte», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.

«Mais je suis également soulagé que nous puissions rendre les restes de la femme à sa famille et je tiens à leur transmettre mes plus sincères condoléances. Je tiens également à remercier les autorités maliennes pour leur aide à l’identification du corps », a ajouté le ministre. Stöckli avait vécu au Mali pendant plusieurs années en travaillant avec des enfants locaux. Elle a été kidnappée pour la première fois en 2012 mais a été libérée après quelques jours de captivité. Quatre ans plus tard, elle a été arrachée une seconde fois et cette fois, tuée.