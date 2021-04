CPI: la procureure Fatou Bensouda en visite au Mali

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a été reçue mardi par le président de la transition du Mali, Bah Ndaw, à Bamako.

Fatou Bensoua est à Bamako, non pas pour enquêter cette fois, mais pour prendre part à une cérémonie symbolique pour la CPI. Elle a profité de cette présence à Bamako pour faire un compte-rendu de l’affaire de destruction du patrimoine culturel au Mali qui a fait l’objet de procédure à la Cour pénale internationale et dans laquelle plusieurs personnes ont été mises en cause dont un certain Al MAHDI.

« Vu le renvoi du Gouvernement du Mali depuis 2016, on a déjà fait le procès d’Al MAHDI, il a été condamné suite aux enquêtes et aujourd‘hui nous sommes à l’étape de réparation », a indiqué Bensouda à sa sortie d’audience avec le président Bah Ndaw. Elle a également souligné la gravité de la destruction du patrimoine qui est, selon elle, un crime important, rapporte Afrique Actuelle.

« J’ai donc usé de tous les moyens pour rendre justice aux victimes, car ce sont des crimes qui heurtent la conscience de l’humanité, a-t-elle ajouté. Fatou Bensouda a effectué cette visite au Mali à la veille d’une décision très importante que doit rendre la chambre d’appel de la CPI en ce qui concerne les ivoiriens, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.