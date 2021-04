CAN 2022 (Q): Dussuyer dénonce une manœuvre « grossière » des autorités sierra léonaises

Le match Sierra Leone vs Bénin prévu mardi à Freetown dans le cadre de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022 a été finalement reporté à une date ultérieure ; ceci notamment en raison de l’imbroglio autour des tests Covid. Une situation déplorable, selon le sélectionneur des Ecureuils, Michel Dussuyer, qui a dénoncé la ‘’supercherie’’ des autorités sierra léonaises.

Annoncée comme une finale avant l’heure, la rencontre entre le Bénin et la Sierra Leone comptant pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, n’aura pas lieu ce mardi. Initialement prévu à 17h puis reporté à 21h, le match a été finalement reporté à une date ultérieure.

Et pour cause, l’énorme imbroglio autour des tests Covid qui a prévalu à Freetown. En effet, à leur arrivée au stade, les Ecureuils ont contesté la validité de 6 tests positifs au Covid-19 frappant comme par hasard des cadres de leur effectif et qui ont été annoncés au dernier moment.

Joint par RFI, Michel Dussuyer n’a pas caché son indignation face à cette situation qui n’honore nullement le football africain. Le technicien français a dénoncé cette manœuvre « grossière » des autorités sierra léonaises. « Dire que des joueurs, qui ont eu le Covid il y a trois semaines et sont guéris, qu’ils sont positifs alors qu’ils ont des anticorps en eux, ça parait très grossier. Dire que toute la charnière est atteinte de Covid, c’est trop grossier. Sur 80 personnes constituant la délégation béninoise, dire que seuls 6 joueurs sont déclarés positifs, c’est très grossier », a déploré l’ancien entraîneur de la Côte d’Ivoire.

De son côté, la CAF, à travers un communiqué publié dans la soirée du mardi, a annoncé qu’elle a mis sur pied une commission d’enquête afin de faire toute la lumière sur ce cas. «Nous tenons à vous informer que le match ne se jouera pas aujourd’hui (mardi) comme initialement prévu. L’organe compétent de la CAF enquête actuellement sur la question et reviendra au plus tôt avec une décision », a indiqué la Commission chargée des compétitions de la CAF.